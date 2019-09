PSV Eindhoven goleia na liga holandesa com cinco golos de Donyel Mallen

O PSV Eindhoven, adversário do Sporting no grupo D da Liga Europa, goleou este sábado na receção ao Vitesse por 5-0, com uma 'manita' do avançado Donyel Mallen, em jogo do campeonato holandês.O primeiro golo, aos 18 minutos, teve assistência do internacional português Bruma, mas Donyel Mallen assinou mais quatro, aos 36, 46, 83 e 89, os dois últimos de penálti.Com esta vitória, o PSV manteve-se encostado ao líder Ajax, que venceu hoje na receção ao Heerenveen por 4-1, ambos com 13 pontos, com o Vitesse a ocupar a terceira posição, com 11, mas com mais um jogo disputado.O Sporting integra o grupo D da Liga Europa, juntamente com PSV Eindhoven, Rosenborg, da Noruega, e Lask Linz, da Áustria.