PSV: Malen à imagem de Bas Dost

Com os cinco golos apontados contra o Vitesse no sábado, Donyell Malen, avançado do PSV, fez lembrar... Bas Dost. É que o ex-sportinguista tinha sido o último a conseguir tal proeza na Eredivisie. Foi em 2011 pelo Heerenveen, diante do Excelsior. O seu sucessor mostrou-se feliz. "Isto é algo que me deixa orgulhoso", disse o jovem, de 20 anos, que pode ser opção frente ao Sporting na quinta-feira, em jogo da Liga Europa.