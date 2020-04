Pulisic: «Era a minha alcunha, o meu pai às vezes ainda me chama Figo»

Christian Pulisic revelou qual o futebolista que admirava quando era criança e também com quem gostaria de alinhar ao lado caso tivesse essa oportunidade.





"Definitivamente, o meu primeiro ídolo no futebol foi Luís Figo", revelou o avançado do Chelsea. "É alguém que admirava quando era mais jovem."Pulisic confessa também que o nome do antigo internacional português é uma das suas alcunhas. "A primeira camisola que tive foi do Luís Figo, lembro-me de a usar quando jogava futebol com o meu pai. Na verdade, era a minha alcunha. Começou com o meu pai, que, às vezes, ainda me chama Figo", revelou.E também na hora de escolher o futebolista que gostaria de ter no Chelsea, o nome de Figo voltou à baila, agora na companhia de Messi."O Figo era o meu jogador favorito quando era criança, mas definitivamente não me importaria de ter [Lionel] Messi na minha equipa. Posso escolher os dois?"