Pumas anunciou lesão e Dani Alves desmente: «Vão agoirar outro»

Vão zicar outro pelo amor de Deus !

Meu amigo Diogo me acertou no treino e por precaução não viajei ‍?? https://t.co/khMNAP4Zp1 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 29, 2022

Minutos depois do Pumas anunciar a lesão de Daniel Alves , o próprio jogador veio descansar os seguidores nas redes sociais. O lateral-direito brasileiro, de 39 anos, garante que apenas por precaução não irá disputar a próxima partida."Vão agoirar outro, pelo amor de Deus! O meu amigo Diogo acertou-me no treino e por precaução não viajei", garantiu o internacional canarinho de 124 ocasiões.O Pumas revelou uma "lesão no ligamento lateral interno do joelho direito" e a imprensa brasileira, sem saber a extensão do problema, antecipou que o experiente futebolista poderia até perder o Mundial do Qatar.