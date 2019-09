Puyol e o cargo de diretor desportivo no Barcelona: «Decidi não aceitar a oferta do clube»

he decidido no aceptar la oferta del Club. No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa, pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019

Puyol não irá voltar ao Barcelona, pelo menos não por agora. O antigo defesa blaugrana afirmou, através das redes sociais, que recebeu o convite por parte do presidente Josep Maria Bartomeu para integrar a direção do clube, mas que decidiu não aceitar "por culpa dos diversos projetos pessoais", nos quais está "imersamente envolvido"."Nas últimas semanas já vieram a público várias versões sobre o meu possível retorno ao Barcelona no papel de diretor desportivo. É por isso que me sinto na obrigação de comunicar a toda a família 'culé' que, decidi não aceitar a oferta do clube. Não foi uma decisão fácil, uma vez que já disse várias vezes que gostaria de voltar àquela que considero ser a minha casa. Mas, por culpa dos meus diversos projetos pessoais, nos quais estou imersamente envolvido, não posso fazê-lo", explicou o ex-internacional espanhol, no Twitter.O plano de fazer regressar as principais figuras do clube nas últimas décadas, como foram os casos de Víctor Valdés - para treinador dos Juvenis - e de Patrick Kluivert - para responsável pela academia -, Josep Maria Bartomeu tentou trazer Puyol, mas o plano não teve o mesmo sucesso.