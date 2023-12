Pyramids, de Jaime Pacheco, derrotado na Liga dos Campeões Africanos

O Pyramids, treinado pelo português Jaime Pacheco, perdeu este sábado por 2-0 na visita ao Nouadhibou, da Mauritânia, em jogo da segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões Africanos de futebol.

A formação egípcia, que na primeira jornada da poule se impôs ao Mazembe, por 1-0, chegou ao intervalo a perder por 1-0, com um golo de Sidi Bouna Amar, aos quatro minutos, e jogou em superioridade numérica desde os 48 minutos, devido à expulsão de Denine.

No estádio Cheikha Ould Boidiya, na capital da Mauritânia, a equipa da casa conseguiu ampliar a vantagem com um golo já em tempo de descontos (90+4'), de Abdellahi Oubeid.

Com a derrota, o Pyramids desceu ao último lugar do Grupo A, no qual as quatro equipas somam todas três pontos, após duas jornadas disputadas.