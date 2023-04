Pyramids de Jaime Pacheco eliminado na Taça da Confederação africana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os egípcios do Pyramids, orientados por Jaime Pacheco, perderam este domingo por 1-0 com o Marumo Gallants, na África do Sul, ficando eliminados nos quartos de final da Taça da Confederação Africana, de futebol.

O jogo da primeira mão, no Egito, tinha terminado empatado 1-1, pelo que os sul-africanos avançam com um agregado de 2-1. Em Phokeng, palco da segunda mão, o jogo ficou resolvido com o golo de Celimpilo Ngema, aos 39 minutos.

O Marumo Gallants foi mais forte do que o adversário egípcio no conjunto dos dois jogos. No Egito, esteve em vantagem quase até ao fim, só cedendo o empate aos 90+2 minutos, de grande penalidade.