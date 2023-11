Pyramids, de Jaime Pacheco, entra a vencer na Liga dos Campeões Africanos

O Pyramids, treinado pelo português Jaime Pacheco, entrou esta sexta-feira a vencer na Liga dos Campeões Africanos, ao bater em casa o Mazembe, da República Democrática do Congo, por 1-0, na primeira jornada do Grupo A.

Em estreia absoluta na principal competição de clubes de África, os vice-campeões do Egito marcaram por intermédio de Fagrie Lakay, aos 54 minutos, impondo-se a um adversário que, por seu lado, já conta no currículo com cinco troféus de campeão africano, o último arrecadado em 2015.

A formação comandada por Jaime Pacheco lidera, assim, provisoriamente o Grupo A, com três pontos, sendo que o outro encontro do grupo, entre os sul-africanos do Mamelodi Sundowns e o Nouadhibou, da Mauritânia, apenas se realiza no domingo.

O técnico luso foi finalista da 'Champions' africana em 2019/20, ao comando do também egípcio Zamalek, que na altura perdeu a decisão da prova para os compatriotas do Al-Ahly.