Pyramids de Jaime Pacheco perde com FAR Rabat para a Taça das Confederações

Os egípcios do Pyramids, treinados pelo português Jaime Pacheco, perderam este domingo em Marrocos com o Far Rabat, por 1-0, na quinta jornada do Grupo C da Taça das Confederações Africanas de futebol, mas podem ainda garantir o apuramento.

O golo que decidiu a partida foi marcado pelo avançado Ahmed Hammoudan, aos 62 minutos, mas o apuramento do Pyramids ainda está em aberto, decidindo-se tudo na última jornada, quando a equipa de Jaime Pacheco receber o Future FC, também do Egito, no dia 02 de abril.

No outro jogo do grupo C hoje realizado, o Future FC recebeu os togoleses do Karas e venceu de forma concludente, por 3-0.

O FAR Rabat lidera com 10 pontos, suficientes para lhe garantir, desde já, um dos dois primeiros lugares que asseguram o apuramento, seguido do Pyramids e do Future FC, ambos com oito, e do Karas, com apenas um.

Na sexta e derradeira jornada, o Pyramids recebe o Future FC, jogo que decidirá qual destas equipas se juntará ao FAR Rabat, podendo ainda, qualquer delas, ser primeiro do grupo, desde que vençam o último jogo e o FAR Rabat perca no Togo, frente ao Caras.

Bastará ao Pyramids um empate para se apurar para a fase seguinte, visto que empatou (1-1) o primeiro jogo em casa do Future FC e leva vantagem na diferença de golos sobre o seu rival, por ter mais golos marcados (8-5 contra 7-4).