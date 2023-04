Pyramids de Jaime Pacheco perde final da Taça do Egito frente ao Al Ahly

O Pyramids de Jaime Pacheco perdeu (1-2) a final da Taça do Egito frente ao Al Ahly. El Karti (72') marcou primeiro para a equipa do técnico português, mas Kahraba (74') fez o empate para a formação treinada pelo suíço Marcel Kohler. O jogo seguiu para o prolongamento, com Fathi (105') a fazer o golo decisivo. O Pyramids, clube fundado em 2008, procurava no Cairo o primeiro título da história do clube. Já o Al Ahly conquistou a Taça do Egito pela 38ª vez.