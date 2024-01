Qarabag bate Kapaz e reforça liderança no Azerbaijão

O Qarabag, adversário do Sp. Braga no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, reforçou este sábado a liderança do campeonato do Azerbaijão, ao vencer por 2-1 no reduto do Kapaz.

Em Ganja, os anfitriões adiantaram-se aos 72 minutos, pelo nigeriano Olawale Onanuga, mas o Qarabag deu a volta ao resultado, com tentos do brasileiro Juninho, aos 79', e de Toral Bayramov, na parte final dos descontos, aos 90'+6, de penálti.

Na classificação, o Qarabag passou a somar 47 pontos, mais 17 do que o Zira e o Sumqayit, que ainda não atuaram na 20.ª ronda do campeonato azeri.

O Sp. Braga recebe o Qarabag a 15 de fevereiro e desloca-se ao Azerbaijão uma semana depois, com o vencedor a seguir para os 'oitavos' da Liga Europa.