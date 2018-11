Qarabag empata e Vorskla Poltava perde

O Qarabag, que recebe na quinta-feira o Sporting em encontro da quinta jornada do Grupo E da Liga Europa, empatou este sábado a um golo na receção ao Saba Baku, na 12.ª jornada do campeonato do Azerbaijão.Os forasteiros estiveram mesmo a ganhar, com um tento de Elgun Nabiyev, aos 44 minutos, mas, ainda antes do intervalo, aos 45+1, os locais empataram, pelo polaco Jakub Rzezniczak.Na classificação, o Qarabag é segundo, com 24 pontos, contra 26 do Neftci Baku, que pode destacar-se na frente, caso vença no domingo no reduto do Sabail, terceiro.Por seu lado, o Vorskla Poltava, terceiro classificado do Grupo E da Liga Europa, perdeu por 1-0 no reduto do Mariupol, mantendo-se no quarto lugar do campeonato ucraniano, a 17 pontos do líder, o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca.