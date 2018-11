Qarabag vence e é segundo na Liga azeri

O Qarabag, adversário do Sporting no grupo E da Liga Europa, recebeu e venceu este sábado o Sumqayt por 2-0, na 10.ª jornada da Liga do Azerbaijão, e está em segundo lugar no campeonato.Um golo do búgaro Simeon Slavchev, ex-jogador do Sporting, abriu o marcador, aos 25 minutos, e a vantagem foi ampliada já na segunda parte, aos 57, pelo avançado congolês Dzon Delarge.Com esta vitória, o Qarabag é segundo classificado do campeonato do Azerbaijão, somando 20 pontos, menos cinco do que o líder Neftci Baku.O Qarabag integra o grupo E da Liga Europa, juntamente com o Arsenal, que lidera com nove pontos, o Sporting, segundo, com seis, e o Vorskla Poltava, terceiro, com três, enquanto a equipa azeri ainda não somou qualquer ponto.