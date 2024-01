Qarabag vence e mantém liderança folgada no Azerbaijão

O Qarabag, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, voltou esta terça-feira à competição, com um triunfo por 3-1 sobre o Araz, que lhe permite continuar líder tranquilo da Liga do Azerbaijão.

Depois da pausa de inverno, a 19.ª jornada mostrou uma equipa que continua na senda dos triunfos, neste caso a começar com autogolo de Kurdic, aos seis minutos, seguido de um bis de Zoubir, aos 21' e 61', antes de Kadiri reduzir, aos 71'.

O Qarabag lidera com 44 pontos, mais 14 do que o Zira, com 30, enquanto o Araz é sexto, com 26 pontos.

No play off de acesso aos oitavos de final, o Sp. Braga recebe os azeris em 15 de fevereiro e visita o Azerbaijão uma semana depois, no dia 22.