Qatar: Al Ahli de Pepa goleia na Taça do Príncipe

O Al Ahli, do Qatar, treinado pelo português Pepa, goleou este sábado o Al Arabi, no seu reduto, por 6-0, em jogo do Grupo A da Taça do Príncipe 2023/24.

Este é o segundo triunfo do conjunto da capital Doha na competição e permite à equipa em que atua o ex-benfiquista Julian Draxler ascender à 2.ª posição do grupo liderado pelo Umm-Salal, de Kenji Gorré, que em Portugal representou Nacional e Boavista. No próximo sábado, o Al Ahli defronta o Wakrah, penúltimo classificado do agrupamento.

Contratado em setembro passado, após deixar o comando técnico do Cruzeiro, no Brasil, Pepa chegou ao Qatar com um objetivo bem definido: estabilizar a equipa e melhorar o rendimento da mesma. Para já, os resultados têm sido animadores, com destaque para a goleada agora alcançada na Taça do Príncipe.