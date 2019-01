Qatar: Al Duhail seduz Rui Faria

Rui Faria está muito próximo de arrancar a caminhada como treinador principal. O ex-adjunto de José Mourinho deverá assumir o comando do Al Duhail, atual campeão do Qatar.

O português, de 43 anos, encontra-se já no Médio Oriente a negociar o contrato com a formação árabe, o qual poderá ser formalizado nos próximos dias. O acordo entre as partes estará apalavrado, mas resta ultimar algumas questões. Assim sendo, Faria terá sido a escolha principal do clube que é propriedade de Al-Khelaïfi, dono do PSG, para suceder a Nabil Maaloul, técnico que esta temporada havia deixado o comando da seleção da Tunísia para assumir a formação de Doha. No entanto, a passagem de Maaloul pelo comando do Al Duhail não correu como esperado, com os resultados negativos – apenas uma vitória nos últimos cinco encontros – a levarem à demissão do técnico tunisino ao fim de 18 partidas disputadas. É que a pressão no clube para ganhar a nível interno é grande: o Al Duhail é 2º na liga, e a verdade é que, desde a criação em 2009, o clube conquistou por 6 vezes o campeonato, acrescentando um título na 2ª divisão (2009/10). Mas a época não está a correr como planeado, já que estão a dois pontos do líder Al Sadd, de Jesualdo Ferreira.

Desta forma, se rumar ao clube qatari, Rui Faria terá que bater o compatriota, que conta com os espanhóis Gabi e Xavi no plantel.

Xavi sucede no Al Sadd

O Al Sadd poderá ter novo treinador na próxima época e, segundo o diário ‘As’, Xavi Hernández deverá ser o substituto de Jesualdo Ferreira. O jornal adianta que o técnico português abandonará o clube no final da temporada e o ex-médio do Barcelona é apontado como nome forte para a sucessão.