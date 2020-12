Qatar inaugurou estádio e os cerca de 20 mil adeptos testaram negativo à Covid-19

O Qatar inaugurou esta sexta-feira um novo estádio construído para o Campeonato do Mundo de 2022, com 20.000 espetadores nas bancadas, todos previamente testados e com resultados negativos para o novo coronavírus.

Apenas os espetadores com teste negativo para o novo coronavírus puderam comprar ingressos para a inauguração do estádio situado em Al Rayyan, a 24 quilómetros a oeste da capital Doha.

No jogo entre o Al-Sadd, treinado pelo ex-internacional espanhol Xavi Hernandez, e o Al-Arabi, a contar para a final da Taça do Príncipe Herdeiro (vitória do Al-Sadd, por 2-1), os adeptos tiveram de respeitar algumas regras rígidas impostas dentro do recinto com capacidade para 40.000 pessoas, como o uso de máscara, proibição de comer e distanciamento social.



Este novo estádio sediará sete encontros da fase final do Mundial e, hoje, teve entre os espetadores o líder do país, Tamim bin Hamad Al-Thani, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

O Qatar integra o grupo de Portugal na fase de qualificação para o Mundial 2022, sendo que, como país organizador, tem presença assegurada e os jogos vão servir de preparação para a prova.

Os jogos contra Portugal estão agendados para 4 de setembro e 9 de outubro de 2021.

A qualificação europeia para o Mundial2022 decorrerá entre março e novembro de 2021. O vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-offs'.

Destas 12 equipas presentes nos 'play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022.

O Mundial no Qatar decorrerá fora do habitual período entre junho e julho, devido ao forte calor naquele país, com a competição de 2022 a estar prevista para as datas entre 21 de novembro e 18 de dezembro.