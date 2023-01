Qatar: Pedro Martins perde com Al-Duhail numa estreia azarada

A estreia de Pedro Martins ao serviço do Al-Gharafa não foi a desejada. A formação qatari foi ao terreno do Al-Duhail, terceiro classificado do campeonato, perder por três golos sem resposta.Com Rúben Semedo a titular, a formação da casa, a lutar pelo título, abriu o ativo por Sassi no 1º tempo, com Al Rawi e Nam a fazerem os restantes golos da partida (3-0) na segunda parte do encontro da oitava jornada.Pelo meio, a equipa orientada pelo treinador português fez entrar Ali Saei, que se lesionou, obrigando os pupilos de Pedro Martins a terem de resistir com 10 elementos já com as alterações completas - apenas são permitidas três.Com este triunfo, o Al-Duhail soma agora 17 pontos no 1º lugar da prova, sendo líder à condição. O Al-Gharafa permanece no 4º posto, com 12 pontos ao cabo de oito jornadas.