Qatar renova com selecionador Félix Sánchez

A federação do Qatar anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato com o treinador espanhol Félix Sánchez até ao Mundial'2022, que o país organiza."A decisão de prolongar o contrato deve-se à vontade de manter a estabilidade técnica da equipa nacional", justifica a federação, em comunicado.Félix Sánchez, de 43 anos, assumiu o comando da equipa catari a 3 de julho de 2017, o seu primeiro desafio enquanto treinador de uma equipa sénior.Antes, o catalão tinha orientado as formações sub-19, com a qual ganhou o título continental asiático em 2014, sub-20 e sub-23 do Qatar.Sob o seu comando, o Qatar, no qual joga o português naturalizado Pedro Correia, venceu este ano, pela primeira vez, a Taça da Ásia, impondo-se na final ao Japão por 3-1, em prova que organizou.O próximo desafio será a Copa América, de 14 de junho a 7 de julho, na qual disputará o grupo B com a Argentina, Colômbia e Paraguai.Qatar e Japão participarão nesta competição como equipas convidadas.