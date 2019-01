Qatar: Rui Faria estreia-se como treinador principal com goleada 5-1

Rui Faria iniciou este sábado a carreira de treinador principal, ao serviço do Al Duhail, com uma goleada por 5-1 sobre o Al Khor, de Rui Capela, apurando-se para as meias-finais da Taça do Qatar.O treinador de 43 anos, antigo adjunto de José Mourinho, contou com a inspiração de Al Yazidi, que fez um 'hat-trick' (56, 60 e 90+3).Waad tinha inaugurado o marcador aos seis minutos, enquanto Brahmi tinha empatado para os forasteiros, aos 32: El Arabi apontou o outro tento do triunfo expressivo, aos 73.Horas antes, o Al-Sadd, de Jesualdo Ferreira, que comanda o campeonato, foi eliminado com derrota por 2-0 no reduto do Qatar SC.Rui Faria pegou no segundo classificado do campeonato apenas na sexta-feira, encontrando o campeão a dois pontos da formação de Jesualdo Ferreira, quando estão cumpridas 15 jornadas.Depois de ter feito toda a carreira como adjunto de José Mourinho, com o qual conquistou vários títulos, incluindo a Liga dos Campeões pelo FC Porto e pelo Inter, Rui Faria, que também foi campeão em Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra, assumiu um percurso como técnico principal.