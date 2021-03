Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Quando Diego Maradona entrou na teia do doping A 29 de março de 1991, a glória do futebol mundial recebeu um resultado positivo num controlo antidoping quando atuava no Nápoles e começou a entrar na fase descendente da carreira





• Foto: RTRPIX