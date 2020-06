Quarentena obriga Rostov a jogar em Sochi com os juniores

O FK Rostov anunciou esta sexta-feira que vai jogar frente ao Sochi, no regresso da liga russa, com jogadores dos escalões de formação, numa altura em que toda a equipa profissional está de quarentena, devido à covid-19.

Na sua conta oficial no Twitter, o atual quarto classificado do campeonato revelou que um grupo de jogadores da equipa dos juniores já estava em viagem para Sochi, para defrontar ainda hoje o 12.º classificado da prova, como estava calendarizado.

O Rostov, que está na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, acrescentou que nenhum dos jogadores tem experiência de futebol sénior e que o mais velho tem 19 anos.

Antes, a federação russa propôs adiar a partida para 19 de julho, mas exigiu um acordo entre os dois clubes, algo que não veio a acontecer por recusa do Sochi.

Na quarta-feira, o Rostov especificou em comunicado que, em resultado dos testes realizados à covid-19, todos os elementos do plantel, e mais 42 funcionários do clube, estão em alerta, por terem estado em contacto direto com seis futebolistas que deram positivo ao teste.

A liga russa, que foi suspensa em março devido ao novo coronavírus, regressa oficialmente às 16:00 (horas de Lisboa) com o encontro Grozny-Krylia Sovetov.