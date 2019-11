Quaresma lembra FC Porto

É já no próximo dia 8 de dezembro que o Kasimpasa de Ricardo Quaresma recebe o Besiktas, equipa que deixou na época passada em litígio com o presidente do clube de Istambul. Em entrevista ao TRT Sport, o extremo português lembrou os dois clubes especiais da sua carreira.

"Primeiro temos de pensar no jogo frente ao Sivasspor. Quanto ao duelo com o Besiktas, claro que será especial para mim. Vai ser como quando joguei contra o FC Porto no Estádio do Dragão. São os dois clubes mais especiais na minha carreira. Vou dar tudo em campo mas claro que não irei festejar se marcar", sublinhou Quaresma, que vestiu a camisola do Besiktas durante seis temporadas: primeiro de 2010 a 2012 e depois de 2015 a 2019.

O extremo de 36 anos soma esta temporada um golo em oito jogos pelo Kasimpasa.