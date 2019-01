Quaresma responde a rumores com fotografia a treinar no Besiktas

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Nos últimos dias rumores apontavam Quaresma de saída do Besiktas rumo ao FC Porto. No entanto, esta segunda-feira o internacional português, de publicou uma fotografia a treinar no clube turco com a legenda: "Vamos continuar a trabalhar".Também o jornal turco 'Fanatik' refere que afinal Quaresma não deverá deixar o clube turco, estando agendada para hoje uma reunião com o vice-presidente do clube, Serdal Adali.