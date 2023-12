Quarteto luso à espera de rivais na Liga dos Campeões e Liga Europa

As quatro equipas portugueses ainda em ação nas competições europeias ficam hoje a conhecer os adversários para as próximas fases das respetivas provas, nos sorteios da Liga dos Campeões e Liga Europa a realizar na cidade suíça de Nyon.

O FC Porto é o representante nacional no sorteio dos oitavos de final da ‘Champions’ que arranca às 11 horas. Por terem terminado o Grupo H na 2ª posição serão sorteados contra um dos primeiros classificados na fase de grupos. A exceção é o Barcelona, já que o sorteio não permite o reencontro entre equipas do mesmo Grupo. Real Madrid e Real Sociedad, que defrontaram Sp. Braga e Benfica, podem estar no caminho tal como o campeão em título Man. City. Apesar de não afetar o FC Porto, vale a pena recordar que ainda não são possíveis duelos entre equipas do mesmo país. A 1ª mão realiza-se a 13, 14, 20 ou 21 de fevereiro e a 2ª mão a 5,6, 12 ou 13 de março.

Já Sporting, Benfica e Sp. Braga conhecem a sua sorte às 12 horas, no sorteio do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, sendo certo que não haverá confrontos nacionais nesta fase. Os leões entram como cabeças de série e tem seis adversários possíveis entre as equipas que transitam da Liga dos Campeões, incluindo o Milan da Rafel Leão e o Shakhtar, que esta época defrontou o FC Porto. Já águias e bracarenses, 3º nos respetivos grupos da ‘Champions’, têm sete possíveis oponentes, incluindo a Roma de José Mourinho, finalista na época passada. A 1ª mão joga-se a 15 de fevereiro e a 2ª mão a 22.