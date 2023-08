Quase houve festa: Borussia Dortmund feliz com saída do 'birrento' Jude Bellingham

Jude Bellingham foi transferido do Borussia Dortmund para o Real Madrid, a troco de um camião cheio de dinheiro, e agora a vida do jovem inglês faz-se no Santiago Bernabéu. Contudo, não se pense que em Dortmund ficou uma equipa chorosa e triste por já não poder contar com um dos seus... De acordo com os relatos do 'Bild', só não houve festa porque ia parecer mal, uma vez que o plantel não gostava assim tanto das atitudes do internacional inglês.

Comecemos pelas birras. Em 2021/22, quando até já era um dos capitães de equipa, Bellingham tinha ciúmes do protagonismo de Erling Haaland. Ficava certamente satisfeito por ver o companheiro nórdico faturar em quase todos os jogos, mas lamentava que as luzes da ribalta apenas incidissem no avançado.

De tal forma que, faz notar o diário germânico, o jogador esperava que todos os companheiros se dirigissem para o balneário, já depois de aplaudir os adeptos, e ficava sozinho junto às bancadas, de forma a ser notado pelos exigentes seguidores do emblema alemão.

Part of the Borussia Dortmund squad were happy with the sale of Jude Bellingham.



The English midfielder's 'arrogant' attitude and his constant desire to be the centre of attention irritated many in the group.



E apesar de envergar a braçadeira de capitão, grande parte dos companheiros não confiava nas suas capacidades como líder. Tinha um feitio complicado, embirrava com demasiadas coisas e também tinha sérias dificuldades de comunicação, especialmente com os companheiros.

Em fevereiro de 2022, depois de uma derrota frente aos escoceses do Rangers, Bellingham 'destruiu' o lateral Nico Schulz com insultos considerados impróprios pelos camaradas de plantel: "Não consegues fazer a merda de um passe. És uma merda... Sempre a mesma coisa, não acertas uma!"

"Assumia um papel em que não era um bom líder e no seio do balneário surgia muitas vezes extremamente mal humorado, o que não facilitava a vida a ninguém", resume o 'Bild'.

Marcel Sabitzer acabou por ser o substituto de Bellingham no plantel e, pelos vistos, tem conquistado os companheiros pela forma mais simpática como se apresenta nesta fase inicial de integração.