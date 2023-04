Quase metade dos candidatos a agente FIFA chumbou no primeiro exame

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A FIFA revelou esta quinta-feira que quase metade dos candidatos a agentes de futebol chumbaram no primeiro exame de admissão. Mais concretamente, apenas 1.962 de um total 3.800, ou seja, 52%, tiveram nota positiva.Na génese, um total de 6.586 candidaturas foram recebidas pelo organismo que gere o futebol mundial mas nem todos se submeteram a exame. Em Portugal, por exemplo, apenas 147 marcaram presença no exame que contou com mais de 200 inscrições em território nacional. O próximo exame acontecerá em setembro, uma segunda oportunidade para quem reprovou, já que em outubro os agentes terão de possuir a credencial para representarem jogadores em transferências ou renovações de contrato.Refira-se que nem todos são submetidos a tal exame. Aqueles que possuíam a licença até 2015 podem desde logo ser certificados como 'legacy agents', caso demonstrem atividade na profissão, entre 2016 e 2022.O exame noticiado sucedeu em 138 países diferentes e obrigou os candidatos a responderem a 20 questões sorteadas entre 200 pré-existentes e que estavam formuladas em francês, espanhol e inglês.