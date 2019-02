Queiroz apresentado na Colômbia: «Se for preciso dançaremos 'rock and roll' ou samba»

Carlos Queiroz foi esta quinta-feira apresentado como selecionador da Colômbia e deixou claro que a ambição tem de estar sempre no máximo. Com ele, todos os jogos serão para ganhar, seja da forma que for."Já me fizeram essa pergunta muitas vezes ao longo da vida. Depois de mais de 35 anos de experiência, respondo que gosto do estilo de respeitar a arte de procurar ganhar um jogo. Se for preciso dançar 'rock and roll' ou samba, assim faremos", frisou o técnico.Queiroz lembrou ainda a conquista dos Mundiais de sub-20 com a seleção portuguesa para dizer que é preciso ser campeão diariamente: "Quero passar os quartos-de-final de um Mundial. A nossa ambição deve ser sempre a de sermos os melhores. Essa é a identidade que temos de ter. Recordo-me que há muitos anos tinha jogadores como João Pinto ou Rui Costa e dizia-lhes que tínhamos de ser campeões do Mundo. Muitos pensaram que estava maluco. Hoje a minha visão é a mesma: se queres ser campeão, tens de ser campeão todos os dias, há que ter atitude de campeão. Caso contrário não vais conseguir. Temos de chegar aqui todas as manhãs vestidos de campeões".Por fim, o novo selecionador debruçou-se sobre as aspirações na Copa América: "Não posso garantir que vamos ganhar, mas garanto que vamos disputar todos os jogos para tentar ganhá-los. Posso prometer que vamos colocar a camisola acima de tudo".