Queiroz e a ausência de James da seleção: «Entendi que era o melhor para a sua carreira»

Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, colocou um ponto final na novela em torno da ausência de James Rodríguez nos últimos dois encontros frente ao Chile e Argélia.





"Entendi que era o melhor [a não convocatória] para a sua carreira, vendo o momento que James está a viver, o melhor era não chamá-lo", afirmou o treinador português, referindo que o retorno do extremo ao Real Madrid e ainda o nascimento do seu segundo filho como os principais motivos da sua ausência.Relembre-se que James Rodríguez encontrava-se emprestado pelos merengues ao Bayern Munique, sendo que retornou a Santiago Bernabéu esta temporada de modo a relançar a sua carreira no colosso espanhol. Contudo, o ex-jogador do FC Porto ainda não foi aposta contínua de Zidane, que prefere Vinícius e Gareth Bale para as alas.