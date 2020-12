Racing foi eliminado da Libertadores mas o descalabro começou... no balneário

O Racing Club foi eliminado nos quartos de final da Taça Libertadores da América pelo Boca Juniors, após um triunfo (1-0) em Avellaneda e uma derrota (2-0) no La Bombonera. Mas a equipa do ex-FC Porto, Lisandro López, começou a perder ainda no balneário e... contra ela própria.





De acordo com a imprensa argentina, Gabriel Milito, diretor desportivo do Racing, envolveu-se numa dura discussão com Adrián Fernández, vice-presidente do clube para o futebol e com o qual Milito vinha tendo sucessivos desentendimentos. Desta vez, relata o 'Ole', o desaguisado terá começado quando Adrián Fernández entrou no balneário sem que tivesse permissão para tal. Milito terá pedido que os seguranças o retirassem, houve troca de insultos e o técnico Sebástian Becaccece, bem como alguns jogadores, colocaram-se ao lado do diretor.Toda a situação nos bastidores, aliada à derrota dentro das quatro linhas, fizeram com que o presidente do clube, Víctor Blanco, teve de ser assistido no hospital. Depois de alguns exames, o diagnóstico foi um pico de stresse do dirigente de 74 anos, devido ao acumular de trabalho nos últimos meses e ao sucedido na madrugada de quinta-feira.