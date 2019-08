Radamel Falcão confirma: «Estou a estudar propostas importantes»

Após ter marcado o golo do triunfo (1-0), do Monaco ante a Sampdoria, no último jogo de preparação, Radamel Falcão confirmou que a continuidade no emblema orientado por Leonardo Jardim está cada vez mais "difícil"."Há ofertas muito importantes para a minha carreira. Estou a estudá-las e veremos. Sei que o vice-presidente do Monaco [Oleg Petrov] quer que eu fique, mas para um jogador como eu é difícil ficar quando tenho apenas mais um ano de contrato", frisou o internacional colombiano, em declarações no final do encontro.Relembre-se que o ex-avançado de FC Porto é pretendido por Galatasaray e Valencia, sendo que o emblema turco está mais avançado nas negociações.