Rádio colombiana diz que Jackson Martínez terminou a carreira

O avançado Jackson Martínez, que em Portugal se destacou ao serviço do FC Porto, servindo o Portimonense nas duas últimas épocas, deu por concluída a sua carreira, de acordo a Rádio Munera, da Colômbia.





Uma indicação ainda não confirmada pelo jogador, que continua a residir em Portugal. Jackson Martínez chegou a ser apontado, em agosto, como possível reforço do Independiente de Medellín, o clube que o lançou para a ribalta, mas as negociações não avançaram devido aos problemas sentidos pelo jogador no tornozelo direito.Jackson Martínez, de 34 anos, esteve dois anos sem jogar devido a uma grave lesão e voltou aos relvados ao serviço do Portimonense, mas sempre com dores na articulação afetada.