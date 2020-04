Rafael sobre Neymar: «Só quer elogios, mas a vida não é assim!»

Rafael, defesa direito do Lyon, teceu duras críticas ao companheiro de seleção Neymar, considerando mesmo que este deve concentrar-se apenas em jogar futebol e ainda sobre as capacidades de liderança do avançado do PSG.





"Neymar não é um líder. Pode fazer grandes coisas em campo se estiver concentrado. Nesse caso, é o melhor jogador do mundo. Mas, acho que o futebol não é a sua prioridade hoje em dia. Precisamos dele, com certeza, mas ele deve melhorar muitas coisas fora do campo. É importante para um jogador de futebol, espero que ele consiga e, se conseguir, temos uma grande chance de vencer", salientou em entrevista à ESPN do Brasil, ao abordar o momento da seleção canarinha.Mas, o lateral ex-Manchester United, de 29 anos, que agora joga em França - tal como Neymar - ainda foi mais longe e contou como tentou chamar o craque do Paris Saint Germain à razão."Tentei falar com ele, para lhe dizer a verdade, mas às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade.Só quer elogios, mas a vida não é assim! Ele precisa de ouvir um pouco mais e, se o fizer, será difícil parar o sua evolução e o seu talento", confessou.