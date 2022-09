Rafinha Alcântara reforça equipa do Qatar após rescindir com PSG

Rafinha Alcântara assinou por duas épocas com o Al Arabi, atual primeiro classificado do campeonato do Qatar, após ter rescindido com o PSG.O internacional brasileiro, de 29 anos, parte para aquela que será a sua primeira experiência longe da Europa, depois de ter feito a formação no Barcelona, clube que deixou em 2020/21 para rumar ao PSG. O irmão de Thiago Alcântara conta ainda com passagens por Inter e Celta de Vigo, por empréstimo do clube da Catalunha, e ainda pela Real Sociedad, desta feita por cedência do emblema parisiense.