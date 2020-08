Rafinha despede-se do Flamengo em lágrimas e dá início a nova aventura sob comando português

"Gostaria de agradecer a todos vocês pelo apoio durante esse ano de tantas conquistas, e dizer que vocês fazem a diferença. Agradecer também aos meus companheiros, e dizer que sem eles nada seria possível, a todo departamento profissional fica o meu carinho e meu agradecimento, foram tantos momentos de alegria e eh isso que vou levar comigo...! Obrigado Flamengo por me permitir viver esse sonho, só quem veste o manto sagrado sabe o que isso significa...!!! Obrigado por tudo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo."





Foi com esta mensagem publicada nas redes sociais que Rafinha se despediu dos adeptos do Flamengo. O lateral-direito, que sob orientação de Jorge Jesus conquistou o Brasileirão e a Taça Libertadores, irá agora para o Olympiacos trabalhar com outro treinador português: Pedro Martins."É um prémio com 34 anos ainda ter mercado no futebol europeu. Todos os jogadores sonham em jogar na Europa com 18, 22, e eu com 34 tenho mercado. (...) Não é só pela parte financeira. Para mim, é um prémio receber essa proposta com 34 anos e voltar a jogar a Liga dos Campeões", explicou na conferência de imprensa de despedida do Flamengo."Foi uma decisão difícil. Tive que pensar muito bem. Com a cabeça e o coração partido, decidi ir para Grécia", disse não aguentando as lágrimas.