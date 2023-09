Raków, adversário do Sporting na Liga Europa, vence no campeonato da Polónia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Raków, adversário do Sporting no Grupo D da Liga Europa, recebeu e venceu este sábado o LKS Lodz, equipa em zona de descida, por 1-0, em jogo da oitava jornada do campeonato de futebol da Polónia.

O golo da vitória foi anotado pelo médio grego Giannis Papanikolaou, logo aos oito minutos.

O Raków, que tem menos dois jogos disputados, segue em terceiro lugar, com 13 pontos, atrás de Légia, com os mesmos pontos e menos três jogos, e de Slask Wrocklaw, líder com 16 pontos, em oito jornadas.

A equipa polaca recebe o Sporting na terceira jornada do Grupo D na Liga Europa, a 26 de outubro, e visita os leões na ronda seguinte, a 9 de novembro.

Na estreia na segunda competição de clubes da UEFA, o Sporting visita na próxima quinta-feira os austríacos do Sturm Graz, enquanto o Raków se desloca ao terreno dos italianos da Atalanta, com ambos os jogos com início às 20 horas (horas de Lisboa).