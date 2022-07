Rangers abre Liga escocesa de 2022/23 com triunfo em Livingston

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rangers, vice-campeão em título, venceu este sábado no reduto do Livingston por 2-1, no jogo inaugural da edição 2022/23 da Liga escocesa.

Os anfitriões marcaram o primeiro golo do campeonato, logo aos cinco minutos, por intermédio de Joel Nouble, mas os forasteiros deram a volta ao resultado na segunda parte, com tentos de 'rajada' de Scott Arfield, aos 72, e James Tavernier, aos 74.

O Celtic, do internacional português sub-21 Jota, apenas começa no domingo a defender o título, na receção ao Aberdeen.