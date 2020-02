Rangers, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, vence e é segundo na Escócia

O Rangers, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, venceu esta quarta-feira na receção ao Hibernian por 2-1, na 25ª jornada da Liga escocesa de futebol, numa partida em que esteve a perder.

O Hibernian adiantou-se no marcador aos 35 minutos por Paul Hanlon, mas o Rangers restabeleceu o empate à beira do intervalo, aos 45+2, por George Edmundson, operando a reviravolta já na segunda parte, com um golo de Ianis Hagi, filho do célebre Georghe Hagi, considerado o melhor jogador de sempre da história do futebol romeno.

Com este triunfo, o Rangers mantém o segundo lugar, com 60 pontos, a sete do líder Celtic, mas tem menos um jogo do que o seu rival, enquanto o Motherwell e o Aberdeen ocupam a terceira e quarta posições, com 41 e 38 pontos, respetivamente.

O Rangers é adversário do Sporting de Braga nos dezasseis avos de final da Liga Europa, recebendo na primeira mão a equipa minhota a 20 de fevereiro, quinta-feira, e deslocando-se ao estádio Municipal de Braga a 26, na quarta-feira seguinte.