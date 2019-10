Rangers empata antes da visita ao Dragão para a Liga Europa

O Rangers empatou este domingo em casa do Hearts, em jogo da nona jornada do campeonato escocês de futebol, efetuando um mau 'ensaio' antes da visita na quinta-feira ao FC Porto, para a Liga Europa.Em Edimburgo, frente a um Hearts na parte inferior da tabela (10.º e antepenúltimo), o Rangers ainda esteve em desvantagem, com a equipa da casa a marcar por Meshino, aos seis minutos, mas Morelos empatou antes do intervalo, aos 39.O conjunto de Glasgow, com 20 pontos, foi igualado na liderança na pelo 'vizinho' Celtic, campeão nas últimas oito épocas e dominador do futebol escocês desde que graves problemas financeiros colocaram o clube rival em risco.Na quinta-feira, a equipa visita o Estádio do Dragão, na terceira jornada do grupo G da Liga Europa, e no qual Young Boys, FC Porto, Rangers e Feyenoord têm todos uma vitória em duas jornadas.O jogo entre dragões e a equipa escocesa tem início marcado para as 17h55.