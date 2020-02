Rangers empata e atrasa-se na corrida à liderança

O Rangers, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, atrasou-se na corrida à liderança no campeonato escocês, ocupada pelo rival Celtic, ao empatar este sábado em casa sem golos com o Aberdeen.

A equipa é segunda classificada e tem menos quatro pontos do que o Celtic, num momento em que ambos têm um jogo em atraso.

Na Liga Europa, o Rangers recebe o Sp. Braga a 20 de fevereiro, na primeira mão dos 16 avos de final, e visita a Pedreira, em 26 do mesmo mês.