Rangers goleia e segue em frente na Taça da Liga escocesa

O Rangers, adversário do Benfica no Grupo D da Liga Europa de futebol, goleou este domingo o Falkirk, equipa do terceiro escalão, por 4-0, em jogo dos oitavos de final da Taça da Liga escocesa.

Os golos do Rangers foram marcados por Jermain Defoe, aos seis minutos, pelo central Calvin Dassey, aos 30, por Borna Barisic, lateral esquerdo croata, aos 41, e, finalmente, pelo lateral direito James Tavernier, aos 51.

O técnico Steven Gerrard promoveu várias alterações em relação ao 'onze' que defrontou o Benfica (2-2), na quinta-feira, para a Liga Europa, dando oportunidade a jogadores menos utilizados, mas nem por isso o Rangers sentiu dificuldades para golear o Falkirk, primeiro da 'League One' (terceiro escalão).

O Rangers lidera o Grupo D da Liga Europa, a par do Benfica, ambos com oito pontos, enquanto os polacos do Lech Poznan e os belgas do Standard Liége ocupam os terceiro e quarto lugares, com três pontos cada.