Rangers goleia e sobe à liderança na Escócia

O Rangers, próximo adversário do FC Porto no grupo G da Liga Europa, goleou este domingo por 5-0 o Hamilton, em jogo da oitava jornada da liga escocesa, ascendendo à liderança da prova.A grande figura do encontro foi o experiente internacional inglês Jermain Defoe, de 36 anos, que anotou um hat-trick, aos sete, 63 e 71 minutos, sendo que, pelo meio, Connor Goldson e o croata Borna Barisic também marcaram para os protestantes, aos 34 e 61, respetivamente.Com este triunfo, o quarto seguido na prova, o Rangers ascendeu à liderança da Premier League escocesa, com 21 pontos, mais dois do que o rival Celtic, que hoje perdeu pela primeira vez, no terreno do Livingston, por 2-0.O Rangers será o próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, visitando o Estádio do Dragão em 24 de outubro, em jogo da terceira jornada do grupo G.