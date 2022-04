Rangers perde 'Old Firm' com o Celtic antes da visita a Braga

O Rangers, que na quinta-feira visita o Sp. Braga, perdeu este domingo por 2-1 na receção ao Celtic, em jogo da 32.ª jornada da Liga escocesa, permitindo que o rival reforçasse a liderança da prova.

Em vésperas do duelo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, os 'protestantes' adiantaram-se cedo no marcador, por intermédio do médio galês Aaron Ramsey, aos três minutos, só que a resposta dos 'católicos' surgiu logo de seguida, com o australiano Tom Rogic a repor o empate, aos sete.

O Celtic, que contou com o extremo português Jota no 'onze', acabaria por consumar a reviravolta ainda no primeiro tempo, através do norte-americano Cameron Carter-Vickers, que fixou o resultado do 'Old Firm' aos 43 minutos.

Com este triunfo, o Celtic reforçou a liderança da Premier League escocesa, com 79 pontos, mais seis do que o rival Rangers, que é segundo colocado, com 73.

A formação comandada por Giovanni van Bronckhorst visita o Sporting de Braga na quinta-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.