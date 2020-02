Rangers permite reviravolta em Kilmarnock e fica a 10 pontos do rival Celtic

O Rangers, adversário do Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, permitiu esta quarta-feira a reviravolta na visita ao Kilmarnock e perdeu por 2-1, em jogo da 26.ª jornada da Liga escocesa.

O internacional canadiano Scott Arfield colocou os protestantes em vantagem, aos 32 minutos, só que a formação da casa deu a volta ao texto no último quarto de hora, com tentos de Stephen O'Donnell, aos 77, e Eamonn Brophy, aos 89. Antes do golo decisivo do Kilmarnock, o Rangers viu ser-lhe anulado um golo, da autoria do colombiano Alfredo Morelos.

Com esta derrota, a formação comandada por Steven Gerrard atrasou-se na 'perseguição' ao líder e rival Celtic, que goleou por 5-0 na receção ao Hearts. O Rangers tem agora menos 10 pontos do que os 'católicos', embora ainda tenha um jogo em atraso por disputar.

O Rangers recebe o Sporting de Braga em 20 de fevereiro, em Glasgow, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.