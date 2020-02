Rangers vence Hamilton e segue para os 'quartos' da Taça da Escócia

O Rangers, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, qualificou-se este sábado para os quartos de final da Taça da Escócia, ao vencer por 4-1 na deslocação ao estádio Hamilton.

Os golos do canadiano Scott Arfield (25 e 92+2 minutos), do nigeriano Joe Arribo (68) e do colombiano Alfredo Morelos (85), foram suficientes para o Rangers conquistar um triunfo robusto no estádio do penúltimo classificado da liga escocesa, que marcou por Lewis Smith, aos 38.

O Rangers, que já defrontou esta época o FC Porto na fase de grupos da Liga Europa (empate 1-1 no Estádio do Dragão e vitória por 2-0 em Glasgow), ocupa o segundo lugar no campeonato escocês, a sete pontos do rival Celtic, mas com menos um jogo realizado.

Os 'protestantes' recebem o Sporting de Braga em 20 de fevereiro, na primeira mão dos 16 avos de final da segunda prova europeia de clubes, deslocando-se a Portugal em 26 de fevereiro para disputarem o encontro da segunda mão.