Rangers vence Livingston antes de receber o Sp. Braga

O Rangers, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, venceu este domingo o Livingston, por 1-0 em Glasgow, para a 27ª jornada da Liga escocesa, liderada pelo vizinho e rival Celtic.

No Ibrox Stadium, a equipa treinada por Steven Gerrard, histórico futebolista do Liverpool e da seleção inglesa, derrotou o Livingston com um golo do canadiano Scott Arfield (1-0), aos 59 minutos, após assistência do romeno Ianis Hagi.

O Rangers, que ainda tem um jogo em atraso, segue na segunda posição da tabela classificativa do campeonato escocês, com 63 pontos, a dez do líder Celtic (1.º, com 73), que venceu por 2-1 em casa do Aberdeen, terceiro, com 41.

O clube escocês recebe na quinta-feira o Sp. Braga, em encontro referente à primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa e a 26 de fevereiro retribui a visita arsenalista, com a deslocação ao Municipal de Braga.