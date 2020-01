Raniel entusiasmado com métodos de Jesualdo

Raniel, avançado de 23 anos, está rendido a Jesualdo Ferreira. O novo reforço do Santos foi ontem apresentado e elogiou a forma como o treinador trata o plantel. "Todos são importantes para ele. Roda a equipa e passa a mensagem de que todos temos valor. Isso faz com que te sintas valorizado", explicou. O brasileiro chega do São Paulo, por troca com Vítor Bueno. Agora, mostra-se à disposição de Jesualdo para o que der e vier. "Sabemos que o professor gosta de quem atua em várias posições. Prefiro estar no centro do ataque, mas jogo onde ele quiser", garantiu.

O atacante brincou ainda com o número da camisola. "Queria a 17, mas já tem dono [o ex-Benfica Derlis González]. Escolhi a 12 e disse ao pessoal: ‘Chegou o Falcão’", disse, em alusão ao famoso futsalista.

Michael passa exames no ‘Fla’

No Flamengo, de Jorge Jesus, Michael, ex-avançado do Goiás, passou os exames médicos. Já Gustavo Henrique (ex-Santos) é hoje apresentado, o que aconteceu anteontem com Pedro Rocha, extremo emprestado pelo Spartak Moscovo. Mas o Mengão não fica por aqui. O agente de Pedro está em Itália a negociar a saída do avançado da Fiorentina e têm havido avanços significativos por Thiago Maia (Lille).