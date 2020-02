Ranking da UEFA: Portugal a fugir mesmo só com uma vitória

Com a Rússia já sem qualquer equipa nas competições europeias, Portugal aproveitou para se distanciar ainda mais no 6.º posto do ranking da UEFA, graças ao triunfo do Sporting.





Num dia em que Benfica, FC Porto e Sp. Braga acabaram por não contribuir para as contas ao perderem os respetivos encontros, o 5.º lugar também ficou mais próximo, pois a França também já não tem clubes em ação na Liga Europa e o PSG também perdeu na terça-feira para a Champions.