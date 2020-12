Ranking da UEFA: Portugal de olhos postos no 5.º lugar após esta jornada europeia

Com a Rússia (três derrotas e só uma vitória nesta semana europeia) cada vez mais longe, Portugal reforçou o 6.º lugar no ranking da UEFA graças ao empate do FC Porto e aos triunfos de Benfica e Sp. Braga.





E com os apuramentos dos três clubes nacionais, a aproximação ao 5º lugar da França pode tornar-se uma realidade, até porque os franceses, para já, só têm o Lille apurado – o Nice ficou sem hipóteses na Liga Europa.1.º Espanha, 89,712 pontos (7 equipas ainda em prova das 7 que começaram)2.º Inglaterra, 89,283 (7/7)3.º Itália, 69,581 (7/7)4.º Alemanha, 68,998 (6/7)5.º França, 53,748 (5/6)6.º PORTUGAL, 46,349 (3/5)7.º Rússia, 38,215 (4/6)