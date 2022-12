Ranking FIFA: Portugal mantém 9.º lugar e Brasil continua na frente

On top of the world and up to second in the #FIFARanking



Here's how the top 10 nations look after #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022

A FIFA atualizou esta quinta-feira o ranking de seleções e, tal como vinha sendo adiantado na imprensa internacional, o comando continua a ser do Brasil, pese embora a canarinha ter caído nos quartos-de-final do Mundial'2022. Já Portugal mantém-se na 9.ª posição.Com 1840 pontos, a equipa brasileira surge à frente da Argentina, que apesar do título mundial conquistado no Qatar consegue apenas subir de 3.º para 2.º. Quem também sobe é a França, igualmente com um pulo de uma posição, para o 3.ª lugar. Em queda está a Bélgica, que passou de 2.º para 4.º.Do top-10, refira-se, apenas três seleções mantêm as posições que tinham na anterior atualização: Brasil (1.º), Inglaterra (5.º) e Portugal (9.º).Nota ainda para o tremendo salto de Marrocos, que graças ao quarto posto no Mundial'2022 consegue saltar onze posições, até ao 11.º lugar. Austrália (de 38.º para 27.º) e Camarões (de 43.º para 33.º) também registam saltos bastante interessantes.